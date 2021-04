Y Llwybr Hud gan Elan - enillydd sgrifennu stori Radio Cymru 9-11 oed

Roeddwn i yn cael noson o wyliau yn nhŷ Taid, ac roedden ni wedi cael noson grêt yn siarad fel pwll y môr. Ar ôl llond bol o swper iachus, mi ddaeth hi yn amser ffarwelio am y gwely. Gofynnais iddo am siocled poeth ond roeddwn i'n gwbod cyn gofyn mai 'na' fyddai ateb doeth Taid, felly i'r gwely a fi efo dŵr. Ia! Dŵr!