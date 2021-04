Covid: diwydiant awyr agored am elwa?

"Be' yda ni wedi ei weld yn ystod y pandemig ydi cymaint o bobl yn gwirfoddoli - i fynd i'r siop neu chemist i bobl eraill, neu ddechrau social media groups i wneud yn siŵr bod pawb yn ok. Mae posibilrwydd i ni ddefnyddio hynny a chael mantais o'r gweithlu newydd o wirfoddolwyr sydd allan yna - ac mae hynny'n andros o bositif."