Tair o'r bron

Er bod Barbara Castle yn ymladdwr glew dros hawliau merched roedd hi'n gwybod sut oedd bod yn "un o'r bois" mewn byd o ddynion. Rwy'n cofio mynd a hi am ginio yng Nghaerdydd rhyw dro ac roedd ei gallu i raffu straeon sgandalus a chracio jôcs amheus yn ddigon i ryfeddu dyn.