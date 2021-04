Y lleiaf o'r rhai hyn

Rwyf wedi ysgrifennu o'r blaen am obeithion plaid "Abolish the Assembly". Gyda slogan fel enw a'i lle yn nhrefn y wyddor mae'n debyg o fod yn y mics yn rhywle. Yn wir os ydy'r blaid hon yn perfformio'n dda gallasai hynny gau'r drws ar y pleidiau bach eraill.