Ateb y Galw: Y cerddor Ifan Davies

Fysa'n dda mynd am beint efo un o'r cyfansoddwyr a chynhyrchwyr caneuon pop mwyaf llwyddiannus erioed, Max Martin o Sweden. Mae o wedi bod yn ysgrifennu a cynhyrchu hits ers y 90au ar gyfer pobl fel Britney Spears, The Weeknd, Kendrick Lamar (a lot mwy!) a fo ydi'r cyfansoddwr efo mwya' o No.1's erioed ar ôl Paul McCartney a John Lennon. Mae'n cadw ei fywyd a ffordd o weithio yn breifat a dawel iawn, felly 'sa'n dda cael ei gwmni am ddiod neu ddau er mwyn bachu rhai o'i syniadau.