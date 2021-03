Amau gwerth dedfrydau i ddiogelu'r cyhoedd

Cafodd ei garcharu am isafswm o dair blynedd a hanner ond fel y mae nifer o garcharorion IPP wedi canfod mae'n rhaid aros am gyfnodau hir i gwblhau cyrsiau hyfforddi cyn y bydd y Bwrdd Parôl yn ystyried unrhyw gais am adael y carchar.