Alex Humphreys: Fy mywyd mewn gemau

Fy hoff gêm, heb os, yw'r gêm antur point and click o'r 90au. Y stori wnaeth fy nenu at y gêm: mae fel cyfuniad o'r ffilm Casablanca, stori fytholeg o fyd yr Asteciaid, ac elfennau o draddodiadau Mecsico. 'Dach chi'n chwarae fel dyn o'r enw Manny Calavera. Mae o wedi marw ac yn chwilio am ferch o'r enw Mercedes Colomar ac mae'r ddau ohonyn nhw'n ceisio cyrraedd lle o'r enw Ninth Underworld (creda'r Asteciaid fod yna naw lefel mae'n rhaid i bobl deithio trwyddi cyn cyrraedd y Gorffwys Tragwyddol.)