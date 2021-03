Apêl i bobl ymddwyn 'yn gyfrifol' wrth i reolau teithio lacio

Dywedodd Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: "Rydym yn ymwybodol y bydd llawer o bobl yn awyddus i ymweld â chefn gwlad Cymru dros gyfnod y Pasg - i ailymweld â'u hoff lefydd eto ac i fanteisio ar y cyfle i grwydro ychydig ymhellach yn y gobaith o ddarganfod llefydd newydd."Er ein bod yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i'n coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur, mae'n bwysig ein bod yn parhau i helpu i gadw Cymru'n ddiogel drwy wneud y pethau bychain sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran diogelu ein hamgylchedd naturiol, a pharchu'r cymunedau sydd o'u cwmpas.