Ceidwadwyr yn addo dileu treth ar dai cyntaf

Does dim gostyngiad yn y dreth i'r rheiny sy'n prynu am y tro cyntaf, ond yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2020 roedd 62% o'r holl dai a brynwyd yng Nghymru wedi costio £180,000 neu lai - ac felly ddim wedi gorfod talu unrhyw dreth.