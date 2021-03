'Daeth y diagnosis yn rhy hwyr i Mam'

"Ro'n i'n 30 pan fuodd hi farw ond wrth gwrs fel mae bywyd yn mynd yn ei flaen, mae rhywun yn dod ar draws bob math o broblemau a dwi wedi gweld fy hun yn sefyll yn yr ardd ac yn meddwl, 'Be' fysa Mam yn ddeud', neu 'Be' fyddai ei chyngor hi' - dwi'n gweld colli hynna yn fwy na dim arall.