Gerald Davies: Camp Lawn 1971 ac 'asgellwyr arbennig' heddiw

"Fe dderbyniais i bas gan Arthur Lewis y canolwr a nes i sgorio yn y gornel. O'n i'n falch iawn o'r cais hynny - o'n i'n teimlo o hyd bod Arthur yn dal ymlaen i'r bêl ychydig yn rhy hir ac o'n i moen y bêl yn gynharach er mwyn cael rhywfaint o le i symud ond yn wir fe amserodd ei bas yn iawn ac fe ges i'r bêl i groesi yn y gornel.