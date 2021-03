Croesawu Gruff y ci i Ysgol Plasmawr yng Nghaerdydd

"Dwi'n meddwl ei fod yn syniad da ac y bydd o gymorth mawr i nifer sydd yn or-bryderus - bydd y plant yn dysgu gofalu am y ci, mynd â'r ci am dro ac hefyd yn dysgu am hylendid ond y gobaith mwyaf yw y bydd plant yn gallu rhannu eu pryderon gyda'r ci," ychwanegodd Mr Williams.