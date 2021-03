6 Gwlad: Golwg ar un o 'hoelion wyth' yr ymgyrch i Gymru

"Mi oeddwn i'n brysur iawn ac roedd hynny'n help i gadw'r corff yn ffit ac yn bwysig i'r meddwl hefyd - roedd yn fuddiol iawn a dweud y gwir, wrth gwrs o'n i'n colli trefn ymarfer a chael cwrdd lan da'r bois ond i fi yn bersonol mi oedd e'n gyfle i wneud rhywbeth gwahanol - cyfle na fyddwn wedi ei gael fel arall."