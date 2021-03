Caryl Lewis: Ennill cytundeb chwe ffigwr yn y Saesneg yn 'swreal'

"Fel o'n i'n mynd yn hŷn o'n i'n teimlo bod 'na ran ohona i eisiau troi allan am y byd yn lle troi mewn. A newidiodd rhywbeth pan o'n i tua 40 a nes i feddwl 'wel, mae rhaid inni ymuno yn y sgwrs' ac i wneud hynna liciwn i fod mewn sefyllfa lle fydden i'n gallu sgrifennu efo'r Lolfa a sgrifennu yn Llundain a bod pob un ohonyn nhw yr un mor bwysig.