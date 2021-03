Hiliaeth: 'Stigma' yn gysylltiedig â bod yn Chineaidd

"Gwnaeth y digwyddiad wneud i fi deimlo bach mwy o bryder am fy niogelwch personol, sy'n rhywbeth doeddwn i byth yn meddwl am o'r blaen, oherwydd roeddwn i'n ystyried y DU, a Chymru a Chaerdydd yn arbennig i fod yn llefydd diogel iawn," meddai.