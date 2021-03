Y Gymraes sy' wedi newid taith Covid

Mae Emma'n cofio nôl i'r tro cyntaf iddi glywed am y feirws newydd: "Dwi'n cofio'r diwrnod yn dda achos dyna'r tro olaf i fi weld fy rhieni. Roedd hi'n Ddiwrnod Nadolig 2019 ac ro'wn i'n aros gyda nhw yng ngorllewin Cymru a dwi'n cofio darllen paragraff bach iawn mewn stori newyddion am rai achosion o pneumonia yn Wuhan, Tseina.