Lle i enaid gael llonydd: Hanna Hopwood Griffiths

Mae'n anodd credu ein bod yn agosáu at flwyddyn gyfan ers cyhoeddi'r Clo Mawr cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn, mae llawer ohonom wedi dod i adnabod ein milltir sgwâr o'r newydd, darganfod cuddfannau a, gobeithio, sawl lle lleol i'r enaid gael llonyddwch yng nghanol cyfnod go gythryblus.