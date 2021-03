Y pry ar y wal: Dilyn Mark Drakeford drwy'r pandemig

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb ond mae bod yn gyfrifol am arwain y genedl drwy gyfnod Covid-19 yn faich arbennig, gyda Steffan yn gweld y straen ynghylch rhai o'r penderfyniadau anodd yn amlwg: "Y diwrnod 'na pan o'n nhw'n trafod y Nadolig ac o'n nhw'n trafod sawl tŷ oedd yn cael cwrdd.