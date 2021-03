Codi ymwybyddiaeth o heriau dementia i'r synhwyrau

Ddwy flynedd yn ôl roedd Merched y Wawr yn un o'r partneriaid gyfrannodd at lansio cryno ddisg o'r enw 'Cân y Gân' ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dementia, a rŵan maen nhw'n rhan o'r fenter ddiweddara' yma ar y cyd a Phrifysgol Bangor.