Cyhoeddi cyllideb gyntaf llywodraeth y DU ers y pandemig

Wrth gyfeirio at TAW (Treth ar Werth), dywedodd y Canghellor y bydd y gyfradd ostyngol o 5% yn para am chwe mis hyd at 30 Medi - ac yna fe fydd cyfradd dros dro (12.5%) yn para am chwe mis arall. Fydd y gyfradd arferol ddim yn dychwelyd tan Ebrill flwyddyn nesaf.