Ofnau am brinder merched yn y Senedd newydd

Mae Bethan Sayed yn Aelod Plaid Cymru o'r Senedd sydd yn camu o'r neilltu eleni ac mae hi wedi siarad o'r blaen am ei phenderfyniad i beidio sefyll oherwydd ei bod hi'n ei weld yn anodd cael balans rhwng bod yn fam newydd a'r oriau hir, ansefydlog sy'n rhan o fywyd fel gwleidydd.