Elusen yn 'dal i gael cwynion' am ymateb heddlu i drais

Dywedodd iddi gael esboniad na chwiliwyd am DNA ar ei dillad am ei bod yn bwrw glaw yn drwm ac felly ei bod yn debygol y byddai unrhyw dystiolaeth wedi ei olchi ymaith, ac na wnaethon nhw apêl ar gyfryngau cymdeithasol am eu bod nhw ddim am achosi braw yn ddiangen.