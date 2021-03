Ateb y Galw: Yr actores Heledd Roberts

Roeddwn yn gwirfoddoli ar y pryd mewn cartref plant amddifad a chartref yr henoed ond roedd y noson yn epic! Bwyd rili rhad yn 'Phat Khat' i ddechre ac yna noson o fwynhau ac yn yfed diodydd lot RHY RHAD! Roedd pawb yn Nepal yn hollol garedig a dwi ddim yn cofio talu am ddim un diod! O'dd y tacsi adre yn hileriys - dwi hyd yn oed wedi safio enw'r dyn fel 'looking for the one'. Nath y gwirfoddolwyr i gyd campio ar lawr yr ystafell ymgynnull a buon ni'n chwerthin tan orie man y bore.