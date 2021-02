'Gwaith papur a chostau' yn rhwystro nwyddau o Gymru

Galwodd Mr Price am "weithredu cyson" wrth allforio o'r DU i'r UE ar ôl i aelodau'r CBI gwyno am fiwrocratiaeth gan gynnwys dogfennau'n cael eu gwrthod am fod inc glas wedi cael ei ddefnyddio i lenwi ffurflenni yn hytrach nag inc du.