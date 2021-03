Lle i enaid gael llonydd: Dylan Jones

Mae hi'n hyfryd cael mynd yno fel teulu ar fore Sul gyda bryniau Clwyd yn y pellter a Mot yn rhedeg nôl a blaen, yn casglu peli neu gangen, ac yntau yn poeni dim am yr un stori newyddion na chanlyniad pêl-droed… er iddo gael ei enwi ar ôl anthem Leeds United - "Marching on Together" #mot !