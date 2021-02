Kenavo Byn, 'llysgennad' Cymru yn Llydaw

Roeddwn yn fy ugeiniau yn cyrraedd y dafarn am y tro cyntaf, gyda fy ngitâr a mhabell yn y car. Gofynnais i Byn lle roedd y maes gwersylla agosaf. Dw i'n cofio'i wên fawr glên wrth iddo bwyntio at ardd gefn y dafarn.