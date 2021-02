'Doedd gen i ddim syniad fy mod i'n disgwyl babi'

"O'n i mewn poen noson cynt," meddai Delyth, sy'n 25 oed, "ond nesh i feddwl mai jest poen yn bol o'dd o. Ond tua 10 bora wedyn o'dd rhaid i fi ffonio Mam a'n chwaer, a naethon nhw alw'r ambiwlans achos o'n i mewn gymaint o boen.