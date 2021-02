Dylai cartrefi 'gael peidio cyflogi staff heb frechiad'

"Rydw i'n credu dylai pawb sy'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, heblaw bod ganddyn nhw reswm da iawn arall, gael y brechlyn ac yn bwysicach fyth eu bod nhw'n barod am gyfnod ble fydd falle angen cael hyn yn flynyddol am rai blynyddoedd."