Prif eiconau hanes LGBT+ yng Nghymru

Roedd hi'n llwyddiannus iawn yn Llundain a Ffrainc, er mi roedd hi yn eitha' tlawd drwy gydol ei hoes. Er i'w chofiant ddod ag enwogrwydd iddi hi, fe wnaeth hi ddioddef o achos y cofiant yna. Fe wnaeth Aleister Crowley ei siwio hi am ysgrifennu fod e'n cymryd rhan yn y black arts. Collodd hi bopeth.