Y Bencampwriaeth: Luton 0-2 Caerdydd

Mae ystadegau'r gêm yn dangos pa mor effeithiol ydi Caerdydd y dyddiau yma: Cafodd Luton 64% o'r meddiant a saith ergyd at y gôl, gyda dim ond dwy ar y targed. O'i gymharu, llwyddodd Caerdydd i gael 10 ergyd am gôl, gyda i saith o'r rheiny ar y targed.