'Pan ddechreuon nhw saethu roedd hynny'n ddigon i fi'

"Roedda ni'n gorfod ffonio i adael iddyn nhw wybod bod y neges yn cyrraedd, d'eud am hanner dydd pnawn Iau, wedyn roedd yr heddlu yn cyrraedd am chwarter i, y neges yn cyrraedd am hanner dydd a dim ond ar ôl i bwy bynnag oedd wedi danfon adael roedda ni'n gallu nôl y bwyd.