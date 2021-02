Gweld y goleuni ym mhen draw'r twnnel wedi trawsblaniad

"Maen nhw'n eich rhybuddio efallai na fydd pethau'n mynd yn eu blaen, ac yn anffodus dyna ddigwyddodd," dywedodd. "O'n i'n deilchion, ond codais fy hunan yn ôl lan, a dweud wrtha i'n hunan fy mod i'n dal yn fyw ac y byddai fy nhro i'n dod yn fuan."