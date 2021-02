Richard Harrington: 'Mae galar yn gallu gripio ynddo ti'

"Ac 'oedd pawb gyda hi ar y pryd so oedd y marwolaeth ei hun yn paradoxically weddol hapus. 'Oedd pawb yn bles, 'oedd mam wedi dod at ddiwedd ei bywyd ac yn gallu bod gyda'r bobl oedd yn meddwl lot iddi hi a gwybod bod hi wedi gwneud job da."