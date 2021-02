Plant rhwng 3-7 i ddychwelyd i ysgolion o 22 Chwefror

Wrth sôn am yr ail gyfnod clo dywedodd Tegan: "Ar y dechrau, 'nes i sylweddoli bod y cyfan yn cael effaith ar fy iechyd meddwl i, o'n i'n ffeindio'r holl beth yn anodd i edrych ar ôl y ddwy ferch ar ben fy hun, heb help, ac o'n i ddim yn mwynhau e fel ag y dylwn i.