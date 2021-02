Ateb y Galw: Y cyflwynydd Gareth yr Orangutan

Dw i'n crio bron bob tro dw i'n gwylio ffilm. Forrest Gump, Toy Story 3, Kong: Skull Island... Tro dwytha oedd yn ystod sbeshal Nadolig fi ar S4C - Anrheg Nadolig Gareth. Ar gael ar YouTube wan. Mae o'n cynnwys fi, Mari Lovgreen, Elain Llwyd, y Welsh Whisperer a Mici Plwm. Torcalonnus.