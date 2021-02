Beth sydd 'di digwydd i yrfa Gareth Bale?

'Da ni'n sbio ar bethau o'r tu allan, ac yn naturiol 'da ni am fod yn un-llygeidiog am resymau amlwg. I fi, Gareth Bale ydi'r chwaraewr gorau i gynrychioli Cymru erioed, heb os nac oni bai. Roedd gyrfa Ryan Giggs yn anhygoel, o ran be' enillodd gyda Manchester United ac ati. Ond o ran be' ma' 'di gyflawni i Gymru dwi'm yn meddwl bod 'na neb yn dod yn agos i Gareth Bale.