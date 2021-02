Y DJ sy'n darlledu caneuon Cymraeg draw yn America

"Mae o'n lot o waith - mae'n rhaid i mi chwilio am gerddorion, dewis y cerddoriaeth - a dwi ddim jest yn rhoi cerddoriaeth 'mlaen, dwi'n gwneud lot o siarad rhwng y caneuon. Mae o'n lot o waith, ond dwi'n hapus efo hynny! Dwi wedi cael lot o werth o'i wneud."