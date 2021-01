AM flwyddyn... paratoi ar gyfer 2021 o berfformiadau rhithiol

"Mae'r holl newidiadau wedi eu seilio ar adborth gan sianelau a'r defnyddwyr o'r hyn y buasent yn hoffi gweld AM yn ei gynnig, felly mae pwyslais ar gynyddu y gallu i gynnal sawl ffrwd byw ar yr un pryd, gwella'r broses o ddarganfod cynnwys ar AM, cyflwyno proffilau defnyddwyr fydd yn galluogi defnyddwyr i greu 'llyfrgell' bersonol a derbyn hysbysiadau am ddigwyddiadau a chynnwys, a nifer o welliannau eraill."