Ateb y Galw: Y canwr a'r cyflwynydd Welsh Whisperer

Rwy'n gwrando ar ganu gwlad a gwerin Gwyddelig yn aml ac mae teulu fy mam yn dod o'r Alban, felly dwi'n meddwl bod hwnna wedi fy nhynnu tuag at sŵn yr acordion, sef rhywbeth dwi wedi methu peidio gwrando arni ers clywed un am y tro cyntaf mewn tŷ yng Nghaerfyrddin! Does dim un cân yn hoff gân i fi ond mae jigs a reels yn blastio mas rownd y tŷ neu yn y fan yn aml!