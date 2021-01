Y ddrama pedoffilia oedd 'rhaid i mi ysgrifennu'

Er bob tro oedd rhywun yn dweud wrtha'i fod y pwnc yn rhy tabŵ, yn rhy anghyfforddus, roedd hynny yn gwneud i mi feddwl - gwell rheswm fyth i roi'r stori yma allan yn y byd. Dwi'n credu ei bod hi'n hynod o bwysig i ni archwilio a dysgu am y pwnc tywyll yma sy'n effeithio ar gymaint o bobl, ac nid fi yw'r unig un - fel dywedodd y cymdeithasegwr Dr Sarah D Goode: "If we want to keep children safe from sexual harm, then surely knowing what we're dealing with would be a good first step."