Ateb y Galw: Y canwr Trystan Llŷr Griffiths

Dechreues i ganu yr unawd If with all your hearts allan o'r oratorio Elijah yn Gymraeg, a hanner ffordd trwyddo, mas o unman newidiais i'r Saesneg am sawl llinell heb sylwi. Nes i ail-ddechre a ddigwyddodd gwmws yr un peth 'to nes bod Gwen (y wraig), oedd yn gwybod y geirie diolch byth, wedi gweiddi'r gair nesa ata'i o'r gynulleidfa... Ma'i dal yn atgoffa fi am hyn!