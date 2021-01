Slaymaker: Y 'binjo' wnaeth gynnal fi yn 2020

O fis Ebrill tan ddiwedd y flwyddyn, fues i'n troi at Netflix, Prime, Disney+, Shudder, ac amryw blatfform arall i rannu ffilmiau o werth gyda'r gwrandawyr. Wrth edrych nôl nawr, r'odd hi'n flwyddyn arbennig i Netflix; wnaeth gynnig ffilmiau rhyfeddol fel The Trial of the Chicago Seven, Da 5 Bloods, a Mank - nath bob un o'r rhain ymddangos ar fy rhestr o'n 10 hoff ffilm o 2020.