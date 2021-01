Elliw Gwawr: Darlledu, addysgu a llestri budr

Euog nad ydw i'n gallu rhoi digon o amser i Gruff sy'n bump oed ac sydd dal angen help cyson efo'i waith. Euog ei fod yn cael gormod o amser ar ei dablet gan fy mod i angen heddwch i weithio. Ac euog am nad ydw i'n gallu rhoi cant y cant i fy ngwaith.