Petai waliau'n gallu siarad

Mae arbeniwgyr wedi cloddio a mae 'na dai a theml i'w gweld. Mae'n un o'r lleoedd arbennig hynny sydd wedi goroesi yn dawel bach yng nghefn gwlad Cymru. Does dim lot o bobl yn ymweld â'r lle, ond os ydych chi am fynd i rywle sy'n cyfleu nerth ac uchelgais y Rhufeiniaid, Caerwent yw'r lle i ddod.