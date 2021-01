Hanes iselder teulu O.M. Edwards

A'r diddordeb pennaf gen i oedd nid O.M, ond ei wraig Elin. Roeddwn i'n awyddus i roi llais i'w stori hi, er mor drist ydi'r stori honno, gan fod gen i hen chwilen yn fy mhen am ein tuedd yn aml iawn i adael straeon y merched yn y cysgodion.