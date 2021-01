Casglu straeon cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd mewn archif

"Roedden nhw newydd gael machines i odro y gwartheg, ac un diwrnod roeddwn i yn edrych ar un fuwch, ac roeddwn i yn meddwl, mae hon wedi bennu rhoi llaeth, felly dynnais i'r machine off. Wel, os do fe, fe ges i fath gic 'da hi, fe fues i bron a mynd mas drwy'r drws.