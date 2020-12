'Pwysau ar y GIG yn debygol o barhau am gyfnod'

Roedd Dr Giri Shankar o Iechyd Cyhoeddus Cymru'n ymateb wedi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro apelio Ddydd San Steffan am help myfyrwyr meddygol i ofalu am gleifion yn adran gofal dwys Ysbyty Athrofaol Cymru.