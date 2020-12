Ysbrydoliaeth ar gyfer meddwl iach yn 2021

Yn lle gwneud y rhestr yna o addunedau i ymarfer corff, colli pwysau, arbed mwy o bres, yfed llai, beth am feddwl am ffyrdd o fod yn fwy caredig gyda'n hunain a'n helpu i fagu cryfder emosiynol i wynebu pa newid bynnag a ddaw yn y flwyddyn sydd i ddod?