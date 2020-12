Mark Drakeford yn trafod blwyddyn heriol wrth y llyw

Wrth drafod ei bryderon am Gymru ar ôl Brexit, dywedodd Prif Weinidog Cymru: "Dw i ddim yn meddwl fod ein llais ni yn cael lot o effaith ar Mr (Boris) Johnson. Pan oedd Mrs May yn Brif Weinidog - wrth gwrs roedd ei sefyllfa hi'n gwbl wahanol a doedd dim mwyafrif gyda hi yn Nhŷ'r Cyffredin - a siŵr o fod yn un o'r rhesymau pam roedd hi'n fodlon gwrando ar y bobl eraill.