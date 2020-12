Pryder am wastraff plastig untro oherwydd Covid

Yn ôl arolwg diweddar gan gwmni gwastraff 'Trade Waste', fe all hyd at 20,000 tunnell o fasgiau plastig ar draws Prydain gael eu taflu i safleoedd tirlenwi erbyn gwanwyn y flwyddyn nesaf, a hynny yn ei dro am gael effaith fawr ar yr amgylchedd.